Eindrapport van VDAB: Vilvoorde heeft 5,1% niet-werkende werkzoekenden minder dan vorig jaar MKV

21 januari 2020

19u38 0 Vilvoorde VDAB stelde naar aanleiding van het nieuwe jaar een rapport op om te bekijken hoe het gesteld is met het aantal niet-werkende werkzoekenden. Voor Vilvoorde waren dat er aan het einde van de rit 13.676 in december 2019 terwijl er nog 14.373 waren in december 2018.

“We zien over de ganse provincie een daling in de werkloosheid. Toch zijn er specifieke doelgroepen waar de daling minder groot is, zoals bijvoorbeeld werkzoekenden ouder dan 55. Ook mensen met een taalachterstand waar we nog altijd te weinig vooruitgang krijgen in het aan het werk krijgen van deze doelgroep”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant.

In 2019 telde Vlaams-Brabant gemiddeld 26.552 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn 1.547 werkzoekenden minder in vergelijking met het gemiddelde van 2018. In regio Vilvoorde waren dat er gemiddeld 14.307 wat staat voor een daling van 4,9%. Als we de cijfers van de maand december van 2018 en 2019 vergelijken zijn dat 15.008 niet-werkende werkzoekenden in 2018, tegen 13.676 in 2019.