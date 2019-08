Einde van een tijdperk in Vilvoordse horecaleven: uitbater Noël Smets trekt na 20 jaar deur van brasserie Franklin dicht en gaat De Met nieuw leven inblazen Dimitri Berlanger

09 augustus 2019

16u32 15 Vilvoorde Voor Noël Smets, stilaan een icoon in het Vilvoordse horecaleven, eindigt zaterdag een tijdperk. Na een goede 20 jaar trekt hij de deuren van brasserie Franklin in het Rooseveltcenter dicht. Hij keert terug naar zijn oude liefde: De Met op de Grote Markt. Die welbekende brasserie zal uiterlijk begin september eindelijk heropenen.

Noël Smets is momenteel nog uitbater van brasserie Franklin op de Franklin Rooseveltlaan. Maar zaterdagavond sluit hij de zaak voor een laatste keer af. Het einde van een lang verhaal dat bijna 32 jaar geleden al begon. “Op 26 augustus 1987 ben ik hier begonnen als kelner”, vertelt Smets. Vijf jaar later werd hij uitbater van De Met, de gekende brasserie op de Grote Markt, waar hij nu dus naar terugkeert.

Smets runde De Met tussen 1993 en 2000. Toen zijn vennoot er destijds een punt achter zette, voelde Smets zich nog te jong om De Met alleen uit te baten. “De tijd was nog niet rijp en dus heb ik mij op de Franklin gestort. Nu heb ik 20 jaar meer ervaring.”

Een van best draaiende zaken

Smets verlaat naar eigen zeggen een van de best draaiende zaken van Vilvoorde. “Zeker iedere woensdag en zaterdag zat het hier bomvol. Nochtans kan er 130 man binnen zitten en 60 op het terras. Maar het huurcontract is verlopen en de huurprijs voor een nieuwe overeenkomst ligt mij te hoog. De Met was dan ook een opportuniteit.”

De reacties op mijn vertrek zijn dubbel. Er zijn er heel veel positieve uiteraard maar de oudere generatie vindt het wel jammer. Verandering is natuurlijk altijd moeilijk. We gaan hen echter met een warm hart ontvangen in De Met Noël Smets

De zaak moest het vooral hebben van de vaste klanten. “In het begin heb ik zeker moeite moeten doen om mijn cliënteel op te bouwen. Maar nu ken ik iedereen die hier binnenkomt. De reacties op mijn vertrek zijn dubbel. Er zijn er heel veel positieve uiteraard maar de oudere generatie vindt het wel jammer. Verandering is natuurlijk altijd moeilijk. We gaan hen echter met een warm hart ontvangen in De Met en meteen een thuisgevoel geven. Iedereen gaat een eerste keer komen uit nieuwsgierigheid. Zo werkt dat in de horeca. Maar daarna ligt het aan ons om die klanten ook te houden.”

“We hebben hier uiteraard schitterende tijden beleefd”, vervolgt Smets. “Volkszanger Juul Kabas die kwam optreden tijdens grote mosselsoupers bijvoorbeeld. Wij noemden dat ‘Nationale Mosseldag’. Mosselen zijn hier dan ook een trekpleister. Mensen staan soms tot buiten aan te schuiven. Ook in De Met zal dat zeker een van onze specialiteiten worden.”

Stap in onbekende

Voor de laatste dag gaat Smets niks speciaal voorzien. “Maar uiteraard wordt het bijzonder. Ik verlaat een goede zaak voor een stap in het onbekende. Na zoveel jaar doet dat pijn aan het hart maar ik ben klaar voor het avontuur. Het is ook voor mijn eigen toekomst beter denk ik. De Grote Markt is in tegenstelling tot het Rooseveltcenter helemaal vernieuwd. De Met is natuurlijk een beetje thuiskomen. Maar het blijft toch ook werken (lacht).”

Brasserie Franklin heropent binnenkort al met een nieuwe uitbater. De Met zal ten laatste begin september de deuren openen.