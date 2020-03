Eerste zaterdagmarkt met enkel voedingswaren Margo Koekoekx

14 maart 2020

15u09 0 Vilvoorde Enkele dagen geleden raakte al bekend dat de markten op woensdagen en zaterdagen kunnen blijven doorgaan. Op zaterdag mogen en enkel kramen met voedingswaren hun producten aanbieden. Het zonnetje droeg haar steentje bij.

Een gezellige hoeveelheid volk op de eerste zaterdagmarkt in Vilvoorde waar kramers enkel voedingswaren aanbieden. “Mensen houden wel afstand, enkele bij het bestellen staan kom je iets dichter bij anderen maar er wordt niet gedrumd. Buiten winkelen in de frisse lucht en met het zonnetje kan toch niet slecht zijn?”

Aan beide uitersten van de markt zijn aardig wat kramen, in het midden is nu wel een groot gat namelijk daar waar anders kramer met kledij en huishoudproducten staan. Er is niet meer of minder volk dan anders en er wordt niet gehamsterd.

Leuvensestraat

In de Leuvensestraat loopt beduidend minder volk dan anders. De supermarkt is daar wel open, kledingwinkels houden zoals voorgeschreven de deuren dicht.

