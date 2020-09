Eerste wzc kampt met besmettingen en het ziekenhuis merkt een lichte stijging in opnames op “Er zijn te veel jonge mensen besmet en ze geven het onbewust door aan ouderen. Net de zwakken in het hele verhaal” Margo Koekoekx

23 september 2020

17u23 0 Vilvoorde In het ziekenhuis is een lichte stijging wat de opname van besmette coronapatiënten betreft. Momenteel hospitaliseren ze drie personen. Ook de alertheidsantennes van burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte staan op scherp. Hij maakt zich zorgen over het groot aantal besmette jonge mensen tussen 17 en 19 jaar en de besmetting naar ouderen toe. Het virus vond zijn weg naar wzc De Stichel in Koningslo.

Burgemeester Hans Bonte maakt zich grote zorgen. In Vilvoorde wist het SARS-Cov-2 virus binnen te dringen in woonzorgcentrum De Stichel in Koningslo. “Ik vrees dat dit nog maar het begin is. In de Stichel zijn minstens zes personen positief getest. Ze startten daar opnieuw met cohorte zorg. Een deel van afdelingen moeten ook preventief in quarantaine”, zegt Bonte. Zowel Sciensano als Hans Bonte waarschuwen voor de kwetsbare ouderen. “En dan moet het griepvirus zijn intrede nog maken in het najaar. Ik hou mijn hart vast!”

“Waar ik het meest van wakker lig is de vraag: hoe kunnen we die circulatie bij jongeren beter onder controle houden? Jongeren dragen het virus onbewust over. Daarbij viseert Sciensano vooral de 17 tot 19-jarigen. De laatste jaars van het middelbaar en de eerstejaars aan hoge school en universiteit. Het is niet omdat je als jongere asymptomatisch bent dat je het virus niet kan doorgeven. We moeten ervoor zorgen dat we onze ouderen goed beschermen.”

In Vilvoorde zaten vorige week maar liefst 15 klassen in quarantaine. “Dat zullen er nu ongeveer evenveel zijn. Sommige klassen mochten deze week weer uit quarantaine. Andere moesten in quarantaine gaan. Vandaar dat dat cijfer min of meer stabiel zal zijn. (morgen tijdens het crisisoverleg krijgt hij de exacte cijfers, red.)”

De Vilvoordse burgemeester is nog steeds geen voorstander van de kleurcodes die men gebruikt in het onderwijs. Hij staat als een blok achter een gerichte aanpak. “Misschien moeten we met de koepels bekijken of een beurtrol bij de derde graad in het secundair onderwijs een optie is. Dat lijkt me een idee omdat net daar veel besmettingen zitten, al dan niet onwetend.”

Zwaar getroffen

“We zijn als gemeente zwaar getroffen”, gaat hij verder. “In Vlaanderen zijn we na Antwerpen de stad met de grootste bevolkingsdichtheid. Het spreekt voor zich dat een virus sneller de ronde doet wanneer mensen dichter op elkaar leven. We doen er dan ook alles aan om verspreiding tegen te gaan.”

Minder bezoek in woonzorgcentra?

Bonte haalt aan dat hij vreest voor het terugdingen van bezoek in woonzorgcentra. “We moeten opnieuw debat voeren over wie we toelaten in de zorgcentra en hoeveel bezoek we toelaten. En neen, natuurlijk is dat geen leuk nieuws.”

Bij AZ Jan Portaels hopen ze dat dit geen stilte voor de storm is. Afgelopen weken was er telkens slechts één patiënt die ze hospitaliseerden om wille van Covid. Sinds vandaag zijn dat er drie. “We hebben geen glazen bol, maar maakten ons een tijd geleden al op voor meer hospitalisaties. Dat kan er nu wel eens van komen. Hopelijk blijft het virus weg bij ouderen. De kans dat het hen echter te pakken krijgt is realistisch”, zegt woordvoerster Helena Polfliet.

