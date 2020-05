Eerste wekelijkse markt “Extra afzetten zal nodig zijn” Margo Koekoekx

20 mei 2020

11u17 0 Vilvoorde Mooi weer, een ruim aanbod aan marktkramers en bezoekers die ernaar uit kijken om weer lokaal te winkelen. Wat heb je nog meer nodig? Hekken blijkbaar. “Mensen gaan laks om met de regels dus zullen we nog aanpassingen moeten doorvoeren”, zegt schepen voor Economie Didier Cortois (Open Vld).

Mensen kruipen soms gewoon onder het lint door Didier Cortois



Godelieve Swinnen (82) komt tijdens de heropening om haar groenten. “Ik kom altijd naar de zaterdagmarkt en geregeld ook naar de woensdagmarkt. Ik ben heel tevreden dat ik weer kan komen.”

Sommigen komen hier met het voltallig gezin aan, dat is natuurlijk niet de bedoeling Godelieve Swinnen (82)

Afzetten marktzone

De stad trof tal van maatregelen maar zullen na deze oefening nog extra inzetten op het veilig verloop van de wekelijkse markten op woensdag, zaterdag en zondag.

“Mensen kruipen soms gewoon onder het lint door en trekken zich niets van de veiligheid van anderen aan. Wij gaan moeten bekijken hoe we het gebied nog beter kunnen afzetten. Sommigen komen hier met het voltallig gezin aan, dat is natuurlijk niet de bedoeling”, klinkt het enigszins teleurgesteld bij Cortois. “We kunnen nadarhekken plaatsen maar voorzie zet dat maar eens drie keer per week klaar. Als we ze laten staan kan er op de andere dagen niet geparkeerd worden.”

De stad schakelde stadswachten in, politie en begeleiders in om alles in goede banen te leiden. Zelfs een animatieteam maakt bezoekers alert op de afstandsregels en handhygiëne.

Er mogen maximum 300 mensen tegelijk op de markt. Zowel aan de ingang als aan de uitgang staan ze met tellers klaar om dit bij te houden en staan handgels klaar. Omstreeks 9u45 is het aanschuiven om de markt op te mogen maar die rij schuift vlotjes op. Van lange wachttijd is er geen sprake.