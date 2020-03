Eerste uren in extra medisch triagecentrum in CC Het Bolwerk verliepen rustig Opgelet: je mag hier niet op eigen initiatief naartoe Margo Koekoekx

17 maart 2020

16u38 25 Vilvoorde Extra Extra medisch triagecentrum is open sinds dinsdagmiddag 13 uur. Stad Vilvoorde, huisartsenkring Harno en AZ Jan Portaels zetten hier samen de schouders onder. Momenteel is het nog heel rustig op de extra medische post in CC Het Bolwerk “Wat ook logisch is want de piek moet nog komen”, bevestigt Helena Polfliet communicatieverantwoordelijke van AZ Jan Portaels. “We verwachtten ons ook niet aan een stormloop bij de opening.”

“De ambitie is om onze artsen ook te beschermen en een overrompeling op de spoeddienst van het ziekenhuis te vermijden. We moeten voorkomen dat de artsen uitvallen door besmetting. De snelheid waarmee dit medisch center werd opgezet is ongezien”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Wat? Waar? Hoe?

Zomaar richting CC Het Bolwerk stormen heeft geen enkele zin. Momenteel wordt je doorgestuurd door je huisarts of je belt naar het callcenter ( 02 255 47 78 van 9u tot 17u ) dat momenteel operationeel is. Daar vindt een kort gesprek plaats om uit te maken of je beter contact opneemt met de huisarts, best thuis uitziekt in quarantaine, dringende hulp nodig hebt en naar de spoedafdeling van AZ Jan Portaels moet gaan of dat je kans hebt om het coronavirus te hebben. In dat laatste geval maak je een afspraak en pas dan ga je naar CC Het Bolwerk.



“Dit is absoluut om te vermijden dat mensen die besmet zijn geen risico vormen voor mensen in het ziekenhuis”, legt Helena Polfliet uit.

Rustige start

In de eerste drie uren dat het center operationeel is, kwamen 14 patiënten langs. “We willen dan ook vermijden dat het hier vanaf minuut één een stormloop is. Maar alles liep gesmeerd”, aldus Anja Vanhuffel woordvoerster bij huisartsenkring Harno.