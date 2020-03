Eerste twee gouden sterren voor pjeirefretters: “Ze hadden ons naar de receptie gelokt met een smoes.

We zijn erg trots!” Margo Koekoekx

18 maart 2020

20u18 8 Vilvoorde Pieter Jacobs en Sven Corbeel zijn de trotse eigenaars van de eerste twee ‘pjeirefretter-sterren’. Deze gouden sterren prijken vanaf nu aan hun gevels in de Guldenschaapstraat in Vilvoorde. Open Vld kwam met het nieuwe initiatief op de proppen, al verduidelijkt Jo De Ro dat het de bedoeling is om het te laten groeien los van de partij en er een echt Vilvoords gebeuren van te maken.

De pjeirefretter is de bijnaam van de Vilvoordenaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakten Jo De Ro, Katrien Vaes en Didier Cortois de eerste twee pjeirefretters bekend. Het is een prijs voor een Vilvoordenaar die iets betekende het afgelopen jaar. “Het DNA van een Pjeirefretter is voor ons eenvoudig: hij of zij is mondig, kritisch, slaat de hand aan de ploeg, brengt mensen samen, wil zaken doen voor zij die minder geluk hebben en doen dat bij voorkeur met zoveel mogelijk andere mensen in onze stad. De Pjeirefretter van het jaar maakt een effectief verschil”, verduidelijkt Jo.

Voor hen was duidelijk dat de initiatiefnemers van ‘De Vilvoordse Vedetten’, het evenement waarvan de opbrengst van de basketbalmatch naar vier goede doelen ging, zich de eerste ‘pjeirefretters’ mogen noemen. Eerder organiseerden ze ook al evenementen die de bevolking samen bracht.

Sven Corbeel: “Hoe we ons voelden? Geweldig fier, echt waar! Ze hadden ons naar de receptie gelokt met een smoes en we waren verrast toen ze ons op het podium riepen. Nu hangen de sterren aan onze gevel”, klinkt het trots.

Jury

De organisatoren willen de Vilvoordenaar er in de toekomst graag bij betrekken wat het nomineren van de toekomstige Pjeirefretters betreft. “In de jury zitten wij: Katrien, Didier en ik, samen met de eerder gekozen pjeirefretters. In dit geval dus met Sven en Pieter. We willen dit absoluut niet politiek tinten, het moet iets zijn van ons allemaal”, benadrukt De Ro.