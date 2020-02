Eerste tekenen van moestuin in De Knipoog verschijnen Margo Koekoekx

17 februari 2020

15u26 0 Vilvoorde In basisschool De Knipoog gingen de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar maandag aan de slag met spades en wat harken. De aanplanting van 15 fruitbomen is het eerste teken van een groenere school.

“De bomen zullen een haag vormen rond onze moestuin. Die zullen de leerlingen binnenkort aanleggen”, vertelt juf Daniella. “Elk leerjaar zal verantwoordelijk zijn voor zijn eigen bak zelfgekweekte groenten. Met de volgroeide producten zal vooral in de lessen zelf gewerkt worden. Samen confituur maken met de frambozen die er in de herfst zullen staan, groentesoep maken,... De leerlingen maken heel het proces van zaadje tot verwerking mee. Er gaan ook kippen komen op school. De bedoeling is dat de leerlingen de bevruchte eieren uitbroeden met broedlampen en de kuikens zien opgroeien en verzorgen.”

Hatim Horma Laroussi (12) is zeker voor dat nieuws te vinden. “Het is leuk om buiten te kunnen werken en die bomen zijn ook goed voor het klimaat. Ze produceren zuurstof en het is leuk om zelf groenten te leren kweken en ze op te eten natuurlijk.”

Jos Noppen van Velt vzw kwam een handje toesteken. “Er werd speciaal gekozen voor lage appelbomen. Ze worden niet groter dan twee meter en vormen op termijn een haag. Op die manier kunnen de leerlingen steeds zelf appels plukken.”