Eerste steenlegging Sport- en cultuurcomplex ‘.K’ in Koningslo “Hopelijk kunnen we met dit gebouw weer minstens 50 jaar verder” Margo Koekoekx

24 juni 2020

15u18 0 Vilvoorde Op de Streekbaan staat al een metershoge betonnen constructie die de komst van het sport- en cultuur complex in Vilvoorde verraadt. Vandaag was het de -symbolische- eerste steenlegging door burgemeester Hans Bonte en schepen Moad El Boudaati aan het gebouw dat uit de grond rijst. De grootste investering van deze legislatuur staat in de steigers. Het project met een waarde van 8,5 miljoen euro zou eind februari 2021 klaar zijn.

Eigenlijk was de nood er al lang Hans Bonte (sp.a)

“Vijf jaar geleden hebben we de knoop officieel doorgehakt. Het gebouw zou er komen. En het is hoog tijd dat dit project er komt. Koningslo is de tweede grootste wijk van Vilvoorde, heeft 8.000 inwoners en zowel de bewoners als de verenigingen hebben er gewoon nood aan”, klinkt het bij burgemeester Bonte (Sp.a). “Het vorige gebouw dat hier stond dateerde van einde jaren zeventig en was volledig op. Hopelijk kunnen we met dit gebouw weer minstens vijftig jaar verder!”

Het nieuwe project omvat een cultureel gedeelte met vergaderzalen, een polyvalente zaal, een sportzaal, een cafetaria en een ondergrondse parking met 54 plaatsen.

Matchen zaalvoetbal

De sporthal vervangt de aftandse ballon die er voordien stond met verve. Zo zal de sporthal met haar 1.500 m2 de grootste van Vilvoorde worden waar zowel volleybal, badminton, basket als zaalvoetbal in terecht kunnen. Vanaf volgend jaar zal de stad dus zelf een zaal kunnen inzetten om wedstrijden zaalvoetbal te organiseren. Tot nu was dat enkel mogelijk in het Eurovolleycenter.

Via de foyer kunnen bezoekers zowel naar het sportgedeelte als naar de polyvalente zaal die 222 m2 groot zal zijn en eveneens beschikt over een toog. Een mobiele scheidingswand zorgt ervoor dat de ruimte op de verschillende noden van de verenigingen kan inspelen. Wie van sportwedstrijden wil genieten kan terecht op de tribune maar ook in de cafetaria voor 240 personen. Die bevindt zich op het verdiep en geeft via een groot raam inkijk op de sportzaal.

Trefpunt Koningslo

“Het is vooral de bedoeling dat verenigingen hier weer kansen kunnen aangrijpen en dat er een degelijke locatie is waar ze terecht kunnen”, zegt schepen voor sport en cultuur Moad El Boudaati. “Momenteel huizen verschillende verenigingen op de voormalige kodaksite. Met de komst van dit moderne gebouw zal er opnieuw ruimte zijn voor toneel, dans, seniorenwerkingen en ander verenigingsleven dat Koningslo rijk is. Ook eetdagen en vergaderingen zijn hier mogelijk.”

Het kostenplaatsje voor het 5.608 m2 grootte project bedraagt 8.524.977,16 euro. “Het is een grote investering maar het zal een duurzaam gebouw zijn en dat vraagt om dure installaties”, legt Hans Bonte uit. Zo maken ze gebruik van zonnepanelen, opvang van regenwater, duurzame isolatie en andere technieken om het gebouw zo energieneutraal mogelijk te houden. “Vroeger moest de stad zich blauw stoken om de sportballon tot nul graden te verwarmen. En dan is dat nog enorm koud om kinderen in te laten sporten. hetzelfde geldt voor het vroegere cultuurcentrum. Eigenlijk was de nood er al lang, maar ik ben blij dat het project begin volgend jaar af zal zijn”, aldus Bonte.

.K

De nieuwe naam .K, dat je uitspreekt als Punt K, kwam er na een rondvraag bij buurtbewoners, verenigingen en stadspersoneel. Het is een afkorting van Trefpunt Koningslo. Trefpunt staat voor de kruising tussen sport en cultuur en verwijst naar het verderop gelegen rondpunt ’t Voor.

Verhuis politiekantoor

Vroeger stonden op de site zowel het wijkkantoor van de politie, het voormalig cultuurcentrum dat niet voldeed om als dusdanig erkend te worden en de aftandse sportballon op het achterplein. Het nieuwe complex is er specifiek voor sport en cultuur. Het politiekantoor verhuisde reeds naar de Kodaksite en zal daar in de toekomst een nieuw hoekgebouw krijgen.

De oorspronkelijke oplevering zou gebeuren eind januari 2021 maar door de impact van de coronamaatregelen verschuift de oplevering naar eind februari 2021. Het bouwteam stelt alles in het werk om deze deadline te halen.