Eerste spadesteek is aftrap sanering Renaultsite: “Na 23 jaar staan alle neuzen in dezelfde richting” Margo Koekoekx

20 augustus 2020

13u57 0 Vilvoorde OVAM en MG Real Estate pompen samen 13 miljoen euro in een deel van de sanering van de voormalige Renault site in Vilvoorde. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van de vier hefboomsites die stad Vilvoorde de nodige groeimogelijkheden moeten bieden. Minister van Omgeving Zuhal Demir en burgemeester Hans Bonte staken samen de eerste spadesteek in de grond.

Meer dan twintig jaar geleden was de sluiting van Vilvoordes grootste fabriek, ‘de Renault’, een sociale ramp. Intussen bleef het terrein er verloederd bijliggen. Vandaag lacht de site haar nieuwe toekomst tegemoet. Daarvoor is een grondige sanering van de bodem onontbeerlijk.

Als eerste nemen ze een stukje van de 60 hectare onder handen. Daarmee saneren ze zowel een industrieel stort als een groot huisvuilstort. Momenteel ligt dat nog onder een dikke laag beton. De eerste sanering is goed voor het afgraven van 90.000 kubieke meter. Daarvan zal 80% van de grond na sanering opnieuw bruikbaar zijn.

Toekomstperspectief

Minister Demir is blij de lokale gemeenschap hiermee weer perspectief te kunnen bieden. “In deze stedelijke omgeving is het geen overbodige luxe om op deze site weer mogelijkheden te creëren wat wonen, natuur en economie betreft.” De site ligt er al 23 jaar lang hetzelfde bij na de sluiting van de Renault in 1998.

Burgemeester Bonte: “Het goede nieuws is dat vandaag de neuzen van stad Vilvoorde, gemeente Machelen, OVAM, Vlaanderen en de Provincie, in dezelfde richting staan. Na 23 jaar is er een globaal plan om werk te maken van een gemengde nieuwe stadswijk met ruimte voor woningen, bedrijven, voorzieningen, maar ook voor natuur, groen en water.” De CAT-site ligt dan ook vrij centraal in de stad en bovenal: net naast de spoorweg. De laatste jaren zetten ze al hard in op het moderniseren van de mobiliteit in het centrum. Enkele voorbeelden: de fietssnelweg met knooppunt aan het station en de ringtrambus die intussen rijdt. Verder komen er nog enkele randparkings bij om duurzame mobiliteit te stimuleren. Wat mobiliteit betreft moet het draagvlak voldoende groot zijn om dit nieuwe stadsdeel te dragen in de toekomst.

Eerder kondigde Vilvoorde aan gelijkaardige plannen te hebben voor nog andere sites in Vilvoorde. Zoals de Broeksite en de site aan de Kerklaan in Machelen. Dat is volgens Bonte nodig om de snelle bevolkingsgroei (+1,5%/jaar) die Machelen en Vilvoorde kennen aan te kunnen.

Voor OVAM staan er nog ongeveer negentig te saneren gebieden op de planning dit jaar. Samen goed voor 32,5 miljoen euro.