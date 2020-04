Eerste Pjeirefretter in blik! Hun nieuw zomerbier lanceren ze nostalgisch op datum van -afgelaste- jaarmarkt Margo Koekoekx

24 april 2020

17u18 0 Vilvoorde Twee jaar geleden lanceerden pjeirefretters Tine Paredis en Jens Leen hun eerste Pjeirefretterbier. Nu exact twee jaar later lanceren ze nummer vier. Het eerste zomerbier dat opnieuw gelinkt wordt aan de Zennestad. “Jammer genoeg kan de jaarmarkt niet doorgaan. We gaan ons bier Pjeirefretter Far West wel 4 mei lanceren. De dag dat de jaarmarkt moest plaatsvinden”, zegt Tine.

De link met Far West is terug te vinden in de smaak. We gebruikten deze keer cactusvijgen

Voor het eerst brengen ze een iets lichter zomerbier met opnieuw een speciale toets. We weten al langer dat het koppel hun wortels hoog in het vaandel draagt en dat telkens ook origineel weten te verwerken. “Deze keer kozen we voor Far West. Die wijk was eerder al inspiratie voor Kris De Bruyne die er een lied over schreef. Nu willen wij de wijk eer aan doen”, klinkt het fier bij Jens. “De link is dan ook terug te vinden in de smaak. We gebruikten deze keer cactusvijgen in het recept.” “We konden ook extracten gebruiken maar we willen met echte producten werken en kozen vandaar voor de cactusvijg”, vult Tine aan.

De verpakking is ook opvallend Tine zelf beschrijft het als ‘een supercool ontwerp’ dat opnieuw van de hand van Sven Mariën komt. “Het had er nooit zo leuk uitgezien in een gewoon flesje.”, vindt Tine. “En uiteraard smaakt het ook fantastisch!”, knipoogt Jens. Dat zou mede komen doordat het bier in blik wordt verdeeld. Dan kan er immers geen zon aan. Het bier zal enkel in blik te koop zijn.

Levering in cowboy-outfit

Om maandag 4 mei het jaarmarktgevoel toch een beetje naar de mensen toe te brengen, zullen ze het bier dat op voorhand wordt besteld gratis aan huis te leveren. “En wie weet is dat wel in een heuse cowboy- outfit!”, lacht Tine.

Het koppel heeft intussen de klassieke blonde Pjeirefretter, het eerste winterbier Pjeirefretter Goud, afgelopen winter Pjeirefretter Cacao en nu de zomerse nieuwkomer Pjeirefretter Far West op hun naam staan.