Eerste hoevewinkel voor Vilvoorde: Boer Castor Margo Koekoekx

21 september 2020

17u42 6 Vilvoorde Vilvoorde heeft zijn eerste eigen hoevewinkel. Het is school Castor die daarvoor instaat. Samen met lokale boeren en Jacob’s conceptstore dat filialen in Antwerpen, Mechelen en Sint-Niklaas heeft, baten ze de leerlingen zelf een winkel uit in het kader van het vak winkelbediening.

Jacob’s conceptstore & Boer Castor openden de deuren voor hun try-out afgelopen zondag. Vanaf dinsdag is het voor echt. “Met deze hoevewinkel kunnen onze leerlingen effectief hun kennis omzetten in de praktijk. Tegelijk bieden we producten uit de korte keten aan”, zegt Nicolas Jonckheere, leerkracht bij Castor in Vilvoorde.

Boeren uit Zemst waaronder Van Haesendonck, bieden binnenkort lokale producten aan. “Mensen kunnen zich al aanmelden via onze voorlopige website, in afwachting van de definitieve. Bedoeling is dat mensen online hun bestelling plaatsen en ze die vervolgens kunnen afhalen in de hoevewinkel. Er zal altijd wel een klein aanbod in de winkel aanwezig zijn zodat mensen ook zonder te bestellen wat bij ons kunnen kopen.”

De Jacob’s conceptstore is al vanaf dinsdag 22 september open. Je vindt er leuke cadeautjes van aardewerk tot olijfolie en kaartjes.

Het zijn de +16 leerlingen van Centrum Leren en Werken Castor in Vilvoorde die de winkel zullen uitbaten. “Ze zijn met ongeveer dertig en zullen afwisselend in de winkel staan op dinsdag, donderdag en vrijdag.”

Wie wil kan al registreren op boercastor.jouwweb.be. De verse producten zijn binnenkort beschikbaar. De cadeauwinkel is morgen al open.