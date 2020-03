Eerste coronadode in AZ Jan Portaels in Vilvoorde Margo Koekoekx

26 maart 2020

15u14 0 Vilvoorde In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 maart is in AZ Jan Portaels een eerste patiënt overleden die besmet was met het coronavirus, dat bevestigt het ziekenhuis. Het gaat om een man tussen zestig en zeventig jaar.

Tot nu toe testten al 18 personen positief op corona. Daarvan zijn er drie opgenomen op intensieve zorgen. Elf personen wachten nog op resultaten van hun test.

Voorbereiden en solidariteit

“We zijn ook volop bezig met het vrijmaken van afdelingen”, laat Helena Polfliet, woordvoerster bij AZ Jan Portaels, weten. “Momenteel krijgen we vijf patiënten per 24 uur binnen. Volgens de verwachtingen zal dat begin april wel stijgen. We zijn goed voorbereid en iedereen geeft hier het beste van zichzelf. Ook mensen die ons een warm hart toedragen, motiveren ons enorm. Zo kregen we al pizza’s, bloemen, smartphones... Mensen bellen ook echt om ons te vragen waarmee ze ons kunnen helpen. Die samenhorigheid en solidariteit helpt enorm!”

De veertig smartphones die ze inzamelden, werden ontsmet en vooral ingezet om geïsoleerde patiënten die zelf geen smartphone hebben toch in contact te kunnen stellen met de buitenwereld.