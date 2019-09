Eerste Control Cruisers-borden nu al in zicht Margo Koekoekx

27 september 2019

De campagne Control Cruisers is nog maar net gestart en de eerste borden zijn nu al zichtbaar in het straatbeeld. Op de foto zie je de Grimbergsesteenweg te Vilvoorde.

Ook interesse in zo’n bord? Je kan ze ophalen bij de dienst Preventie in het administratief centrum Mattenkot, Lange Molensstraat 44, tijdens de openingsuren of op afspraak via tel.: 02 255 59 96 of e-mail : niki.steylemans@vilvoorde.be .