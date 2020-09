Eerste brunch in De Kruitfabriek sinds corona Margo Koekoekx

06 september 2020

20u09 0 Vilvoorde Goed nieuws voor de levendige industriële tempel in Vilvoorde. Zondagvoormiddag konden mensen weer terecht in De Kruitfabriek voor de maandelijkse brunch. Voor het eerst in maanden kon die opnieuw doorgaan. “Op amper 36 uur waren alle tafeltjes gereserveerd”, klinkt het bij Didier Cortois.

Ze staken niet onder stoelen of banken dat de coronacrisis en het stilleggen van de evenementensector een zware domper was. Een lichtpuntje in de duisternis vandaag.

“We waren er klaar voor om een coronaproof versie van onze brunch te organiseren. Zowel voor ons als voor de bezoekers was het anders dan anders. Opvallend was het zes meter lange plexiglas aan het buffet.” De familietafels moesten wijken voor allemaal kleine bubbeltafels. Ze konden in deze opstelling 120 personen ontvangen om in de watten te leggen.

Vintage markt

Normaal is aan de brunch telkens een vintage markt gekoppeld. Deze keer was dat niet het geval. “We wouden eerst eens zien wat het gaf voor de brunch. Zeker zijn dat alles daar goed lukte zoals gepland en evalueren. Dat was een succes. We bekijken nu of we de vintage markt ook kunnen organiseren, zij het op een andere dag”, zegt Cortois. Ze bestuderen hoe ze dat kunnen realiseren.

Resto dicht voor uitbreiding

De komende drie weken is het restaurant gesloten. De kersverse papa’s binnen het team kunnen even van hun spruiten genieten, terwijl de in een van de grote ruimten een reuzenrestaurant uitbouwen. “We willen de summer vibes van op het terras volledig naar binnen trekken zodat we het restaurant gedeelte op een veilige manier kunnen uitbreiden”, klinkt het optimistisch. Wie nu al aan het watertanden is... moet nog even op de tanden bijten.