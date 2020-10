Eenvormigheid in noordrand rond Brussel lijkt enige oplossing: “Vervroegd sluitingsuur is goed begin om waterbedeffect te vermijden” Margo Koekoekx

07 oktober 2020

11u03 0 Vilvoorde Het feit dat alle cafés nu de deuren moeten sluiten om 23 uur bevestigt voor Vilvoordse burgemeester Hans Bonte dat zijn eerdere beslissing Het feit dat alle cafés nu de deuren moeten sluiten om 23 uur bevestigt voor Vilvoordse burgemeester Hans Bonte dat zijn eerdere beslissing om de Vilvoordse cafés vervroegd te sluiten de juiste was. Hij kijkt momenteel met argusogen naar wat men in Brussel beslist. Eenvormigheid is volgens Bonte de sleutel tot succes om het waterbedeffect in te dijken.

De cafés sluiten om 23 uur was de moeilijkste beslissing volgens Hans Bonte. “We zitten in het hart van de storm. Het feit dat nu pas heel België moet doen wat wij en Brussel eerder al beslisten, bevestigt dat het reageren op de stijgende cijfers te traag gaat.”

“Het feit dat de bubbels beperkt worden tot vier personen aan een tafel vind ik een logische volgende stap”, zegt Bonte. “Ik kijk momenteel zeer alert naar Brussel om te zien wat men daar nu gaat doen. Ik zal dan ook blijven pleiten voor eenvormigheid in de rand.”

Waterbedeffect

Dat doet hij om verwarring bij de mensen te bannen maar vooral om het waterbedeffect uit te drijven. “Mijn vaststelling is nu dat Brusselaars en ook onze eigen inwoners naar buurgemeenten trekken om wel nog tot 1 uur op café te gaan. Daardoor krijgen die gemeenten meer volk over de vloer en vergroot de druk op de horeca daar. Dat is natuurlijk allesbehalve de bedoeling.”

Momenteel kijkt Bonte met aandacht naar wat men in Brussel zal beslissen. Mogelijk stellen ze daar extra maatregelen op. “Donderdagmiddag komt de veiligheidscel samen, daarop volgt ook de veiligheidscel onderwijs. Zo kunnen wij wekelijks kort op de bal spelen. En dat is nodig. Momenteel is het uitkijken naar de barometer die men opstelt”, benadrukt Bonte. Hij ziet hoe het virus zich verder blijft verspreiden in alle lagen van de bevolking en dus ook opnieuw naar de ouderen, de meest kwetsbare groep in dit verhaal.

Ook zijn collega burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van aanpalende gemeente Machelen hoopt op meer eenvormigheid.