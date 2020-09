Eenmaal, andermaal, verkocht! Eerste openbare verkoop in openlucht getuigt van flexibiliteit Margo Koekoekx

10 september 2020

13u16 0 Vilvoorde Vandaag vond de eerste openbare verkoop op de parking van het vredegerecht in Vilvoorde plaats. Op de parking waren meer dan dertig gegadigden te spotten. Het vastgoed lag goed in de markt. Volgens vrederechter Putteman zat het zonnetje daar voor iets tussen.

Vrederechter Gilbert Putteman: “We willen de flexibiliteit van ons kanton aanhalen. In de zaal kunnen maximaal acht personen binnen. Dus organiseerden we de openbare verkoop in primeur op onze parking.” Hij prijst zich en zijn collega’s gelukkig dat het weer mee zat. “Ze had een positieve invloed op de gegadigden. Iedereen was goed geluimd en de verkoop verliep heel vlot. Het was dan ook een interessant pand in Zemst dat onder de hamer ging.”

Ook voor notaris Peers is het voor herhaling vatbaar. “De meeste openbare verkopen verlopen nu via Biddit. Het online bieden raakt steeds meer ingeburgerd. Toch vond ik dit erg aangenaam. De kandidaat kopers kwamen met een dertig tot veertigtal opdagen en alles verliep coronaproof.” Het bieden startte na een openingsbod van 165.000 euro. De hamer klonk na het bod van 275.000 euro op de driegevelwoning in Zemst.