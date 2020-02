Eén en al plezier tijdens de Vilvoordse carnavalsstoet Margo Koekoekx

25 februari 2020

20u50 4 Vilvoorde Jong en oud kwam op straat in het centrum van Vilvoorde. Al dan niet verkleed keek iedereen uit naar de stoet. Maar liefst 29 deelnemende partijen maken het zeker de moeite. Alaaf!

De stoet gaat nu al enkele jaren op dinsdagavond door en die verplaatsing van weekend naar weekavond was duidelijk een goede beslissing. In de stoet zijn drie Vilvoordse verenigingen te spotten met de Snot-e-bellen, de chiro en Inez Mier dansers. Maar de organisatie kon groepen lokken vanuit alle hoeken van het land. De verste rit was ongetwijfeld voor een carnavalsgroep uit Houthalen.

De Snot-e-bellen dragen carnaval hoog in het vaandel. Dit jaar staan er voor hen zo’n zestien stoeten op het agenda. “En zodra de ene carnavalsperiode door is beginnen wij al meteen aan de praalwagen voor het jaar erop”, lachen ze. Carnaval leeft dus duidelijk een heel jaar door.

Om 19u33 startte de stoet in de Mechelsestraat en kwam hij na een toer door het centrum weer aan op de Rooseveltlaan. Het publiek kon dan zoals de traditie het wil aan het podium verzamelen voor de paardenkoppenworp.

Woensdagavond is er dan nog de traditionele beertjesworp, dit jaar voor de veertiende keer.