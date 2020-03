Een coronapatiënt op intensieve zorgen AZ Jan Portaels Margo Koekoekx SHVM

19 maart 2020

14u13 1 Vilvoorde In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde liggen twee patiënten met Covid-19. In totaal zijn er 73 screenings uitgevoerd, van vier patiënten is het resultaat nog niet bekend.

Een coronapatiënt ligt momenteel op intensieve zorgen in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Dat bevestigt woordvoerster Helena Polfliet.

De patiënt kwam woensdagavond aan op de spoedafdeling, maar op korte tijd ging het steeds slechter met de persoon. “Deze persoon werd onmiddellijk geïsoleerd. Momenteel is hij stabiel.”

Het ziekenhuis doorliep al 73 screenings. “Drie personen die positief werden bevonden op het virus, verblijven momenteel in het ziekenhuis. Vier anderen zitten thuis in quarantaine. Nog drie andere personen verwachten nog een resultaat”, aldus Polfliet. Een medewerker van het ziekenhuis testte positief, maar zat al in quarantaine voor de uitslag.