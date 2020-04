Exclusief voor abonnees Een bedrijf leiden, kinderen opvoeden en het huishouden doen. ‘Mama van Vijf’ Anne Cornut uit Vilvoorde doet het met de glimlach: “Mijn grootste troef is dat ik geen perfectionist ben” Margo Koekoekx

30 april 2020

14u23 0 Vilvoorde Een eigen bedrijf leiden, om de week vijf kinderen entertainen, het huishouden doen, preteachen om de kinderen voor te bereiden op de heropstart van het onderwijs, wekelijks een miniverhuis door het birdnesten en toch vrolijk door het leven gaan. Het lijkt bijna een onmogelijke opgave. Anne Cornut (37) beter bekend als ‘Mama van Vijf’, bezorgt je steeds een positief gevoel met haar foto’s op Een eigen bedrijf leiden, om de week vijf kinderen entertainen, het huishouden doen, preteachen om de kinderen voor te bereiden op de heropstart van het onderwijs, wekelijks een miniverhuis door het birdnesten en toch vrolijk door het leven gaan. Het lijkt bijna een onmogelijke opgave. Anne Cornut (37) beter bekend als ‘Mama van Vijf’, bezorgt je steeds een positief gevoel met haar foto’s op Instagram . Ze verklapt ons hoe zij standhoudt.

Anne doet aan ‘birdnesting’, een vorm van co-ouderschap waarbij niet de kinderen, maar wel de gescheiden ouders om de week in het ouderlijke huis wonen. Dat betekent ook de helft van een lening afbetalen en een appartement huren in Brussel. Het is niet evident, waardoor Anne vaak bepaalde keuzes moet maken. Ook haar werk verhuist dus telkens mee. Gelukkig kan ze voor Maison Slash, het bedrijf voor jonge gezinnen met een alternatieve twist dat ze samen met Ingrid oprichtte, van overal werken. Zeker nu thuiswerken afgelopen weken de norm werd.

Als je ziet wat jij doet, lijkt het wel alsof je meerdere levens tegelijk leeft.

