Ecoduct over E19 moet levens redden: dieren kunnen in toekomst veilig snelweg oversteken Robby Dierickx

31 juli 2020

14u33 0 Vilvoorde Vandaag worden het Peutiebos en het Floordambos nog van mekaar gescheiden door de E19, maar binnenkort zullen de dieren via een ecoduct van het ene bos naar het andere kunnen. Iets waar Natuurpunt MaViSt al lang voor ijvert omdat er regelmatig dieren sneuvelen wanneer ze via de snelweg de oversteek willen maken.

Tot de jaren 70 vormden het Peutiebos en het Floordambos op de grens van Machelen, Steenokkerzeel en Vilvoorde één groot geheel, maar door de aanleg van de E19 werden beide bossen van mekaar gescheiden. Dat is vooral een ramp voor de dieren. Willen ze vandaag van het ene bos naar het andere, dan moeten ze via de E19 of andere gevaarlijke wegen de oversteek trachten te maken. Dat bekopen ze vaak met hun leven. Daarom ijvert Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) al lang voor een ecoduct, een brug die dieren op een veilige manier van het ene bos naar het andere moet leiden. En nu is er eindelijk een akkoord over de ‘groene brug’.

Hekken

Daniël Poesmans, secretaris van Natuurpunt MaViSt is opgelucht dat er na lang lobbyen dan toch een overeenkomst bereikt werd. “Een belangrijke realisatie om dierenlevens te redden”, laat hij weten. “Voornamelijk vossen en reeën, maar ook andere bosdieren, komen immers vaak om het leven wanneer ze van het ene bos naar het andere willen. Ook komen reeën vaak vast te zitten aan de hekken die het bos van de E19 scheiden. Door een groene overgang tussen het Peutiebos en het Floordambos te creëren, moet dat euvel verholpen worden.”

Voornamelijk vossen en reeën, maar ook andere bosdieren, komen immers vaak om het leven wanneer ze van het ene bos naar het andere willen Daniël Poesmans, secretaris van Natuurpunt MaViSt

Het ecoduct zal in de Ravaartstraat tussen Peutie en Perk aangelegd worden. “Dat is een straat die vandaag weinig gebruikt wordt, op enkele landbouwers na”, verduidelijkt Daniël Poesmans. “In de toekomst zullen er alleen nog voertuigen van Infrabel over mogen rijden om de sporen in het midden van de E19 te kunnen bereiken, net als de hulpdiensten.”

Eerste voorstel

Wanneer de brug er zal komen, is evenwel nog niet duidelijk. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Vilvoorde en de gemeenten Machelen en Steenokkerzeel hebben het licht inmiddels op groen gezet. In augustus zou de Vlaams Landmaatschappij, die momenteel de plannen aan het opmaken is, een eerste voorstel klaar hebben. Nadien gaat het naar de hogere overheid. Bij Natuurpunt MaViSt hoopt men alvast dat er snel groen licht komt voor het ecoduct. “Tijdens de laatste vergadering moesten enkel nog wat kleine aanpassingen aan het project doorgevoerd worden”, aldus nog Poesmans. “We kijken nu reikhalzend uit naar het eerste voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij en hopen dat de dieren op niet al te lange termijn veilig de snelweg kunnen oversteken.”

Behalve een ecoduct komt er ook nog een kleinere ecotunnel aan de Trawool. Die moet de oversteek van kleinere dieren bevorderen.