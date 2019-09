Dzia genomineerd voor beste Street Art met zijn werk in Vilvoorde Margo Koekoekx

26 september 2019

16u09 7 Vilvoorde Radio 1 organiseert een wedstrijd voor de Strafste Street Art. Daarbij kon iedereen zijn favoriete werk fotograferen en insturen. Vervolgens selecteerde een jury tien werken die in een shortlist werden gegoten en waarop het publiek -nog even- kan stemmen. Vrijdag 27 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Dzia, een artiest die tal van knappe werken maakte over heel Vlaanderen, is genomineerd met Fox. Eén van zijn vele werken dat in Vilvoorde te bezichtigen is.

“Ik ben ergens vereerd dat ik genomineerd ben en dat mensen mijn werk appreciëren, aan de andere kant denk ik niet dat dit de bedoeling is. Wedstrijden en stunts staan eigenlijk ver weg van de scene. Dit soort stunts zijn eerder een middel om de scene te verdelen dan te herenigen. Wel vind ik het zeker positief dat Street Art een platform krijgt en geapprecieerd wordt. Dit was jaren geleden niet het geval.” Het voelt duidelijk wat dubbel maar wordt beschouwd als een compliment.

Vilvoorde hoopt alvast mee voor de overwinning.