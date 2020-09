Dubbel feest: Vrijwilligster Lieve (80) en Zilvermobiel zijn jarig Margo Koekoekx

17u14 0 Vilvoorde Het Zilverpunt, een sociaal-economisch thuiszorginitiatief, kan dubbel vieren. “De Zilvermobiel bestaat niet alleen tien jaar. Een van de vrijwilligers die er van het begin bij is, viert haar tachtigste verjaardag. Daarom willen we haar eens speciaal in de bloemetjes zetten”, zegt Heidi Andries , p rojectcoördinator bij Zilverpunt.

Lieve Boulet zet zich al jaren in voor goede doelen en verricht met plezier vrijwilligerswerk. Zo de laatste tien jaar dus ook bij het Zilverpunt. “Er zijn een aantal zilvermobielen, maar de meeste van onze vrijwilligers rijden rond met hun eigen wagen. Lieve doet dat dus ook. Ze is net tachtig en doet het nog steeds met liefde en overgave.”

Ze brengt minder mobiele mensen naar de OKRA, naar de kapper, op bezoek bij een kennis in het ziekenhuis, noem maar op. En ze heeft ook een ‘vaste klant’ die ze twee maal per week naar WZC Filfurdo brengt om haar man te bezoeken. Op de foto zien we Lieve naast de wagen aan AZ Jan Portaels.