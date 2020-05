Drukte rondom winkelstraat is niet door winkels maar door werken Margo Koekoekx

11 mei 2020

12u13 0 Vilvoorde De drukte in de Leuvensestraat valt best mee tijdens de eerste voormiddag van heropening. De drukte speelt zich eerder al op de Nowélei. De verkeersader die het centrum doorkruist. Enkele straten verder heeft winkelketen Action dan weer veel succes.



De drukte op de parking valt maandagvoormiddag best mee wat auto’s betreft. De file staat echter de parking rond. Al leiden vriendelijke begeleiders alles in veilige banen. De file is lang door de gegarandeerde afstand en handen worden ontsmet voor het binnen gaan.

In de Leuvensestraat is het voorlopig geen koppen lopen. De winkel die tot nu het meeste volk lokt is de MI-conceptstore. Al verwacht uitbater Joery Sobry dat het nog op gang moet komen. “Wat echter niet zo handig is zijn de werken hier wat verderop. Ik krijg nu al berichtjes van klanten die gewoon weer naar huis keerden.” Bij verschillende winkels loopt er wel al wat volk over de vloer al staan de rijen niet tot buiten op straat. Voorlopig ziet het er een veilig gebeuren uit.

Opstopping

Op de Nowélei ziet het er iets minder vlot uit. Daar liggen de meterslange buizen klaar op de middenberm waardoor je geen kruispunten tussen de kerk en de Rooseveltlaan kan gebruiken. Vooral vrachtwagen zitten daar in nesten en veroorzaken geregeld opstropping. Zij kunnen hun bocht niet goed nemen door de buizen en bijhorende signalisatie.