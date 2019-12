Drugsdealers weten van geen ophouden: tot 4 jaar cel gevorderd WHW

16u56 4 Vilvoorde Acht mannen die betrokken waren bij een grootscheepse drughandel riskeren 2 tot 4 jaar cel. Ze waren onder meer actief in Vilvoorde maar brachten ook in Opwijk, Meise, Merchtem en Strombeek-Bever cannabis en cocaïne aan de man. Kopstuk was volgens het parket een 28-jarige man, Abdelkarim E.Y., die begin december ook al terechtstond in een ander drugdossier.

In dat andere drugdossier had het parket tegen de man 3 jaar cel gevorderd omdat hij aan het hoofd zou gestaan hebben van een andere drugsbende, die vooral in Vilvoorde actief was. E.Y. werd toen omschreven als de leider van een professioneel gerunde bende.Zo rustte hij zijn ondergeschikten uit met zogenaamde “werkgsm’s”, die ze enkel mochten gebruiken voor de drughandel. Ze mochten ook niet met hun eigen wagens rondrijden maar huurwagens en mochten enkel kleine hoeveelheden drugs en geld bij hebben. De drugs lagen opgeslagen bij een man die zelf niet dealde.

Die eerste bende was in 2016 opgerold maar toen E.Y. in dat onderzoek was vrijgelaten, had hij volgens het parket zijn handel gewoon verdergezet, weliswaar met andere dealers. Ditmaal werden de drugs opgeslagen bij een zieke man, die daarvoor betaald werd in cannabis maar ook bedreigd werd. Tegen die man eiste het parket maandag 2 jaar cel, en tegen Abdelkarim E.Y. opnieuw 3 jaar cel.

Voor de dealers zelf werden straffen van 3 tot 4 jaar gevorderd. Verschillende van hen waren in het verleden al veroordeeld, voor drugsfeiten maar ook voor diefstallen met geweld. Zo was één van hen in mei 2016 vrijgekomen na een eerdere veroordeling en was hij meteen nadien voor E.Y. beginnen verkopen. Uitspraak valt op 27 januari.