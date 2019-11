Drugsdealer belooft mama ermee op te houden WHW

18 november 2019

14u40 2 Vilvoorde Een 19-jarige man uit Vilvoorde riskeert een werkstraf van 150 uur voor het verhandelen van cocaïne. Volgens zijn advocate heeft hij zijn leven gebeterd. “Hij heeft zijn mama beloofd dat hij ermee zou ophouden”, pleitte ze.

In december vorig jaar werd bij de jongeman een huiszoeking gedaan in het kader van een afpersingszaak. Er werd 40 gram cannabis aangetroffen en 53 lege zakjes. Hoewel dit wees op het verhandelen van drugs ontkende hij eerst halsstarrig. Uiteindelijk biechtte hij ter zitting dan toch alles op. “Ik dealde aan leeftijdsgenoten”, klonk het, “maar dat is verleden tijd.”

Een bewering die zijn advocate kracht bijzette. “Hij gebruikte in die periode zelf ook maar dat ligt achter de rug. Dit is de eerste keer dat hij voor de correctionele rechtbank staat. Bovendien heeft hij zijn mama beloofd ermee te stoppen.” Uitspraak op 16 december.