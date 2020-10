Dronken visser die met wagen in kanaal van Vilvoorde reed, is vrijgelaten na verhoor Margo Koekoekx

05 oktober 2020

16u19 0 Vilvoorde Een wagen met drie inzittenden belandde zaterdagavond in het kanaal in Vilvoorde . De 35-jarige bestuurder werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. De man testte positief op de alcoholtest en verloor zijn vriendin in het ongeluk.

Zaterdagavond wilden drie dertigers na het vissen op de Houtkaai in Vilvoorde naar huis vertrekken. Dat liep rond 21.30 uur echter volledig verkeerd, nadat de auto met de inzittenden in het water terechtkwam. Daarbij kon de bestuurder zichzelf nog uit het voertuig bevrijden. Overburen zagen het tafereel en alarmeerden de brandweer, die kwamen met duikers ter plaatse. De duikers haalden zowel de partner van de bestuurder als zijn mannelijke collega boven water. Het mannelijke slachtoffer kon gereanimeerd worden, maar voor de 32-jarige vriendin van de bestuurder kwam alle hulp te laat.

De automobolist moeste even in de cel verblijven en werd voorgeleid voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. Sinds maandagmiddag is hij vrij onder voorwaarden.