Drie nieuwe fietsstraten in Zennestad DBS

14 augustus 2019

07u48 0 Vilvoorde De stad Vilvoorde heeft er drie fietsstraten bij. Het gaat om de Perksestraat tussen de Geraniumstraat en de Leuvensesteenweg. Ook de Spiegelstraat en de Vilvoordestraat zijn voortaan fietsstraten.

In een fietsstraat zijn auto’s en andere motorvoertuigen welkom, maar zijn fietsers koning. Auto’s of ander gemotoriseerd verkeer mogen fietsers niet inhalen en niet sneller dan 30 km per uur rijden. Een fietsstraat herken je aan de verkeersborden F111 en F113. Deze borden worden telkens geplaatst bij het begin en het einde van de fietsstraat.

De fietsstraat in het gedeelte Perksestraat maakt deel uit van de fietsverbinding van Peutie naar de Vilvoordse scholen. De fietsstraat in de Vilvoordestraat legt de link van de fietsersbrug over de Woluwelaan naar het centrum van Peutie, de andere kant van de Woluwelaan dus.

“Het is uiteraard de bedoeling om de Perksestraat helemaal tot fietsstraat te maken, inclusief het stukje van de Klein Steenstraat tot aan de fietsersbrug, maar helaas kan dit niet zonder slag of stoot”, legt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen) uit. “Daarvoor zijn infrastructurele maatregelen nodig. Dit stukje staat hoog op de agenda voor mij.”

Volgens de Bakker komen er nog meer fietsstraten in Vilvoorde. “We zullen dit graag bespreken met de bewoners als de tijd rijp is. Ik ben niettemin tevreden; tot nog toe had Vilvoorde slechts één fietsstraat: de Trawoolstraat, als verbinding tussen het fietspad langs het Hanssenspark tot aan het Cargillpark. Daar zijn er dus in één klap drie bijgekomen.”

“De schoolstraten die her en der als experiment worden opgezet - ik denk aan de Spiegelstraat en de Gevaertstraat bijvoorbeeld - worden, bij succesvol en langdurig gebruik, omgezet naar fietsstraten. De fietser zal er dus altijd voorrang hebben op de auto en niet alleen bij het openen en sluiten van de schooldag.”

De Bakker wil ook het concept van de fietsstraten verduidelijken bij de bevolking. “Want ik merk dat niet iedereen even goed geïnformeerd is.”