Dragen van mondmasker verplicht (+12 jaar) voor minstens drie speeltuinen Winkelstraat krijgt geen verplichting Margo Koekoekx

24 juli 2020

18u02 2 Vilvoorde Op drie speeltuinen wordt het dragen van een mondmasker verplicht. Daar is nu al duidelijk dat ze zeer druk bezocht worden door jong en oud. De andere speeltuinen in Vilvoorde worden ook overwogen. Meer details volgen later.

Vanmiddag was er overleg over het bepalen van de plekken waar een lokaal bestuur de mensen verplicht tot het dragen van een mondmasker. In Vilvoorde komen daar niet veel zaken bij. Op de markt was het twee weken geleden al verplicht als bezoeker. “We ondervinden wel dat op bepaalde speeltuinen niet echt veilig gehandeld wordt. We willen benadrukken dat de speeltuigen toegankelijk zijn tot twaalf jaar. In principe moeten de kinderen dus geen mondmasker dragen. Maar nu treffen we soms zestienjarigen aan op schommels zonder mondmasker. Dat kan niet. Begeleiders zoals ouders of oudere broers en zussen moeten zoveel mogelijk buiten het terrein blijven en worden verplicht een mondmasker te dragen”, stelt Didier Cortois (Open Vld), schepen voor economie en wijkcontracten.

Gezien de speeltuinen in park Drie Fonteinen, het Hanssenspark en de speelterreinen onder de Europabrug erg druk bezocht worden wordt daar zeker een mondmasker verplicht voor +12jarigen. De andere speeltuinen gaan ze stuk per stuk bekijken.

In de winkelstraat zelf blijft de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit. In de winkels zelf blijft dat nog steeds het geval. “De Leuvensestraat is breed. Het is mogelijk om voldoende afstand te houden en we merken geen stormloop daar gezien velen toch op vakantie blijken te zijn.”

“We houden de vinger aan de pols”, klinkt het bij Cortois. “Op de markt loopt het dragen van mondmaskers vlot, mede dankzij de lokale politie. Vanaf morgen komen er nog extra banners bij om de looprichting extra in de verf te zetten.”