Doodrijder Merel riskeert 1 jaar cel voor faillissementsmisdrijven WHW

19 september 2019

14u56 1 Vilvoorde Muhammed Aytekin (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, riskeert 1 jaar cel voor faillissementsmisdrijven.

Dat Aytekin lak heeft aan regels bleek al uit het dodelijk ongeval van Merel De Prins 4 jaar geleden. Op 28 oktober 2015 werd de 12-jarige Merel De Prins op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later die avond aan haar verwondingen. De bestuurder, Muhammed Aytekin, nam eerst de vlucht naar het buitenland maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Hij bleek allesbehalve aan zijn proefstuk toe en had op het moment van het ongeval al een zoveelste rijverbod. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de 23-jarige jongeman tot een effectieve celstraf van 5 jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod.

Transportbedrijf

Niet enkel in het verkeer negeerde hij de regels, zo bleek donderdagochtend voor de Brusselse correctionele rechtbank. In de periode van het ongeval ging zijn transportbedrijfje failliet. Ook hier gedroeg Aytekin zich niet naar behoren. Zo zou zijn boekhouding niet in orde zijn geweest, had hij zelf niet het faillissement aangevraagd hoewel zijn bedrijf de facturen niet meer kon betalen en was hij meermaals niet ingegaan op oproepen van de curator. Het parket eiste voor de feiten een celstraf van 1 jaar. De advocaat van Muhammed Aytekin gaf toe dat zijn cliënt onzorgvuldig was geweest en pleitte voor een straf met uitstel. Het vonnis valt over enkele weken.