Doodrijder Merel De Prins ondanks levenslang rijverbod tegengehouden met onverzekerde wagen ttr

28 november 2019

07u38

Bron: Het Nieuwsblad 57 Vilvoorde De 25-jarige Muhammed Aytekin heeft zijn voorwaarden geschonden, waardoor hij mogelijk terug in de gevangenis kan belanden. De doodrijder van Merel De Prins, die op 13 oktober door de politie werd tegengehouden in Sint-Pieters-Leeuw, reed rond met een wagen die niet verzekerd was. Dat bericht Het Nieuwsblad.

Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt momenteel de inbreuk van het onverzekerde voertuig op de openbare weg. De man werd tegengehouden door de politie na “vreemd rijgedrag”. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zal beslissen of Aytekin terug naar de cel moet. Aytekin mocht immers geen nieuwe inbreuken plegen. Dat was één van zijn voorwaarden.

Aytekin reed op 28 oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins dood toen ze van school naar huis fietste. Na de aanrijding ging hij er onmiddellijk vandoor en vluchtte naar Hongarije. Uiteindelijk gaf hij zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Intussen was gebleken dat de jongeman nooit een rijbewijs had gehaald, maar wel al achttien keer werd veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs en vijf keer voor rijden ondanks een rijverbod. Ook op het moment van het ongeval was hij ontzet uit het recht tot sturen. Bovendien reed hij volgens de verkeersdeskundige 85 kilometer per uur, binnen de bebouwde kom, maakte hij een fout ontwijkingsmanoeuvre en was de BMW niet verzekerd.

De rechter veroordeelde Aytekin in januari 2017 tot een effectieve celstraf van 5 jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod. Aytekin zat ongeveer twee jaar van zijn straf uit in de gevangenis.

De ouders van Merel De Prins schrikken niet van het nieuws, zo schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de vader heeft Aytekin “geen besef van normen en waarden” en “lacht hij het gerecht steeds opnieuw uit”.