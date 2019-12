Doodrijder Merel De Prins is topadvocaat kwijt door “vertrouwensbreuk” WHW

03 december 2019

16u01 3 Vilvoorde De problemen blijven zich opstapelen voor Muhammed Aytekin (25). Vorige week bekend raakte dat hij als passagier in een onverzekerde wagen zat. Hierdoor bestaat de kans dat de strafuitvoeringsrechtbank hem opnieuw naar de cel zal sturen. Nu raakte bekend dat hij op zoek moet naar een nieuwe advocaat.

Zijn vorige advocaat, de vermaarde strafpleiter Dimitri de Béco treedt niet meer op voor hem. “Omwille van een vertrouwensbreuk tussen hem en mij treed ik niet meer op voor hem. Dit moet echter niet worden geïnterpreteerd als de bevestiging dat hij zijn voorwaarden zou geschonden hebben”, aldus de Béco.

Voor de volgende zitting van de strafuitvoeringsrechtbank zal Aytekin dus een nieuwe advocaat moeten zoeken. Het zal een goede moeten zijn want de twintiger heeft zich diep in de penarie gewerkt. In oktober 2018 plaatste de strafuitvoeringsrechtbank hem dan onder elektronisch toezicht, weliswaar onder een aantal voorwaarden. Midden oktober hield de lokale politie van de Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw een voertuig tegen omdat de bestuurder bizar rijgedrag vertoonde. Bij controle bleek de auto op naam te staan van Muhammed Aytekin, die als passagier in het voertuig zat. De auto was niet verzekerd, waarop de politie een proces-verbaal opstelde. Die feiten worden nu verder onderzocht door het parket Halle-Vilvoorde. Dat kan aan de strafuitvoeringsrechtbank vragen het elektronisch toezicht in te trekken, zodat Aytekin terug naar de cel zou moeten.