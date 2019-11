Exclusief voor abonnees Doodrijder Merel De Prins heeft onverzekerde auto: celstraf lonkt Redactie

29 november 2019

Het parket voert opnieuw een onderzoek naar Muhammed Aytekin (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde. De twintiger werd midden oktober in Sint-Pieters-Leeuw tegengehouden in een onverzekerd voertuig. Aytekin was passagier, maar bleek wel de eigenaar van de wagen. De kans bestaat dat de doodrijder, die onder elektronisch toezicht staat, terug naar de gevangenis moet. Aytekin werd door de Brusselse correctionele rechtbank tot vijf jaar cel en een levenslang rijverbod veroordeeld voor het doodrijden van Merel De Prins - tijdens zijn zoveelste rijverbod - én het vluchtmisdrijf dat hij toen pleegde. Sinds oktober 2018 is hij vrij onder elektronisch toezicht, weliswaar onder een aantal voorwaarden. Ook het niet plegen van verkeersinbreuken zou daarbij horen.

