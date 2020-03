Dokter Luc (64) gaat over paar maanden met pensioen, maar geeft nu alles in triagecentrum: “Nooit meegemaakt in mijn carrière” Margo Koekoekx

18u03 2 Vilvoorde Leuke verrassing voor dokter Luc De Munck (64) uit Houtem. De man moet de laatste maanden voor zijn pensioen nog even het beste van zichzelf geven, maar zijn patiënten steken hem een hart onder de riem. “Mijn gemoed schoot vol toen ik het maskertje met ‘Be Safe Dokter’ zag”, vertelt dokter De Munck.

Eén van zijn patiënten was op zolder gaan speuren naar mondmaskertjes en overhandigde die aan hem. Eén maskertje gaf ze apart af. Daarop stond de boodschap ‘Be Safe Dokter’. “Ik had het eerst nog niet door en zag pas later wat erop stond. Dat pakte me. Ik ga dat maskertje niet gebruiken, maar inkaderen. Het is een van de mooiste zaken uit mijn carrière!”

Bijna op pensioen

Dokter Luc De Munck wordt 65 in augustus en gaat in september met pensioen. Nog even de vlam in de pijp alvorens hij afzwaait, dus. “Zoiets als dit heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt in mijn carrière. Ik had het er onlangs nog met een leeftijdsgenoot over, die ook dokter is. We hebben al wat zware griepepidemieën gezien. Maar dit? Nooit. Vooral de onrust en onwetendheid bij de mensen is nieuw.”

Zelf is hij niet angstig voor het virus. “Angst is een slechte raadgever, maar een beetje schrik hebben kan geen kwaad, dat maakt je alert. Zo ben ik me er bewuster van om een tikkeltje vaker mijn handen te wassen, ontsmettingsalcohol te gebruiken,...”

Ik hou mijn hart vooral vast voor wat er staat te gebeuren wanneer het coronavirus verdwijnt Dr. De Munck

Coronadrukte

Zo vertelt De Munck ook dat het aantal doktersbezoeken momenteel niet erg stijgt, gezien routinebezoeken worden uitgesteld. Toch zorgen de vele telefoontjes met vragen en de shiften in het triagecentrum ervoor dat zijn hersenen continu blijven werken en geen rust kennen. “Ik zei nog tegen mijn vrouw: ‘Eigenlijk is het niet drukker geweest dan anders, en toch ben ik vermoeid.’ De knop kunnen uitzetten is heel erg belangrijk.”

Afgelopen nacht werd hij zes keer klaarwakker, omdat mensen belden met vragen over medicatie. “Dat zijn zaken waarmee je beter naar je eigen huisarts belt. Een dokter van wacht is er voor mensen die gevallen zijn en mogelijks een breuk opliepen en dergelijke.”

Drukte na coronavirus

“Ik hou mijn hart vooral vast voor wat er staat te gebeuren wanneer het coronavirus verdwijnt”, zucht dokter De Munck. “Heel veel zaken worden - terecht - opgeschort. Dat zijn onder andere MRI-scans, diabeten die niet dringend op onderzoek moeten komen en de pijnkliniek. Maar eens het coronavirus uit het vizier is, zullen al die achterstanden weggewerkt moeten worden. Zorgverleners gaan na de strijd tegen Covid-19 op hun tandvlees zitten en dan gaan heel wat mensen die hun noden uitstelden, komen aankloppen - ‘Nu is het mijn beurt om verzorgd te worden’. Dat kan je hen natuurlijk niet kwalijk nemen, maar de druk zal enorm zijn”, denkt De Munck.