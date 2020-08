Dieven stelen brandstof uit voertuigen Zilverpunt vzw Margo Koekoekx

11 augustus 2020

15u09 0 Vilvoorde Het Zilverpunt en het Zorgbedrijf in Vilvoorde stonden maandagochtend voor een heel vervelende verrassing. Bij drie van de vier buitenstaande voertuigen tapten dieven de brandstof uit de tanks. Het gevolg? De vrijwilligers konden niet aan de slag. Mensen die op de Zilvermobiel rekenden moesten hun plannen als ziekenhuis-, recyclageparkbezoek en dergelijke aanpassen.

Op de parking stonden vier voertuigen. Uit twee camionettes van Het Zilverpunt en een voertuig van het Zorgbedrijf werd diesel gestolen. “Toeval of niet. Het vierde voertuig bleef onaangeroerd en dat rijdt op benzine. Onze indruk is dus dat ze gericht zochten naar diesel”, vertelt coördinator Jurgen Grauwels (46). “Het is trouwens de tweede keer dat ons dit overkomt. Bijna een jaar geleden was het ook van dat bij een camionette.” Het lastigste aan heel de zaak is dat ze hun dienstverlening plots helemaal moesten omgooien. Tal van mensen konden niet geholpen worden. “We proberen ons te behelpen met fietsen en andere voertuigen, maar onze dienstverlening naar zij die hulp nodig hebben stond gisteren volledig op z’n kop. Ook de komende dagen moeten we ons aanpassen. De camionettes zijn pas eind volgende week weer in orde. De dieven stelen misschien voor 100 euro aan diesel maar wij zitten wel met de reparatiekosten van 1.500 euro.”

Vorig jaar waren zowel zij als Televil slachtoffer van dieseldiefstal. “Toch vreemd, niet? Wij zijn sociale hulpverleners. Ik denk dat wij geen vijanden hebben en net wij worden geviseerd”, stelt Jurgen machteloos. “Elke dag maak je hier wat mee. Vorig jaar was het nog van ‘alé, moet je eens weten wat we nu weer meemaakten?’. Nu is het alles behalve grappig en gewoon triestig.”

Geen spoor

De politie is op de hoogte en weet te melden dat het is helaas niet de eerste keer dat zulke feiten voorkomen. “Geregeld krijgen we te maken met tanks die leeggemaakt worden al is dat meestal het geval bij vrachtwagens”, zegt Catherine Bodet, woordvoerster bij politiezone ViMa. Momenteel is er nog geen spoor van de daders. Wie iets opmerkte kan steeds contact opnemen met de lokale politie.