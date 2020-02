Dienstverleningsbedrijf ISS werkt gevolgen van cyberaanval weg Margo Koekoekx Robby Dierickx

21 februari 2020

12u49 0 Vilvoorde Begin deze week kreeg ISS een internationaal bedrijf dat facilitaire dienstverlening aanbiedt, te maken met een cyberaanval. “Er werd inderdaad malware aangetroffen in verschillende van onze systemen”, bevestigt Dirk Van den Steen, woordvoerder van ISS België.

Het hoofdkantoor van ISS België bevindt zich in Vilvoorde. De diensten (catering, schoonmaakdienst,...) konden deze week wel blijven functioneren al was het in de back-office alle hens aan dek. “We sloten getroffen digitale systemen af om erger te voorkomen. Ondertussen kunnen verschillende zaken weer opstarten maar dat vergde wel wat tijd en inspanning van onze medewerkers. De internationale website staat bijvoorbeeld sinds donderdag weer online”, zegt Van den Steen deels opgelucht.

Er was afgelopen week ook niemand technisch werkloos als gevolg aan de aanval. “Integendeel, het zorgde net voor meer werk”, klinkt het. “Onze cateringsdienst kon perfect werken maar het bestellen van ingrediënten gaat normaal via een specifiek systeem en die bestellingen moesten nu allemaal per email worden opgemaakt. Daar kroop dus meer werk in. Alle collega’s hebben echt hun best gedaan om deze week toch zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Wie de malware verspreidde is nog niet geweten. “Ik hoorde via BBC ook dat er een geldsom gevraagd zou zijn, maar daarvan ben ik niet op de hoogte. Ik weet ook niet waar ze die informatie zouden gehaald hebben.”