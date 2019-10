Didier (36) gaat om sigaretten en wordt zwaar toegetakeld voor ogen van gezin Margo Koekoekx

27 oktober 2019

18u59 0 Vilvoorde Didier Arrasse (36) en zijn gezin wisten zaterdagavond niet wat hen overkwam. Op de terugweg van een spaghettifestijn besloten ze nog even sigaretten te halen in de nachtwinkel in Vilvoorde maar dat liep slecht af. Voor de winkel werd Didier in elkaar getimmerd. Nu zit hij met een dubbele kaakbreuk en een hoofdwonde, zijn vrouw heeft last aan haar knie. Hun dochtertje zat op de achterbank en zag alles gebeuren.

Didiers dochtertje van negen rijdt paard en zaterdagavond gingen Didier en zijn vrouw daar helpen op het spaghettifestijn. Rond 22.30 uur was dat afgelopen en daarna ruimden ze nog op. “Tijdens het naar huis rijden vroeg ik aan mijn vrouw of ze nog genoeg sigaretten had. We besloten om even te stoppen aan de nachtwinkel tegenover de voormalige winkel Maya op het Rooseveltplein in Vilvoorde”, vertelt hij.

De chirurg vertelde dat hij dit gemiddeld zo’n vier keer per week tegenkomt Didier Arrasse

Toen hij merkte dat hij zijn portefeuille niet bij zich had keerde hij terug naar de auto en vroeg de bankkaart van zijn vrouw. “Plots stond er een man achter mij. ‘Seg, wat is uw probleem?’, vroeg hij. Ik wist eerst niet goed wat er gebeurde en kreeg vervolgens een slag in mijn gezicht.” Vervolgens kwamen drie jonge mannen tussen de 19 en 21 jaar vanachter een bestelwagen en begonnen hem ook te slaan.

Nummerplaat

Zijn vrouw stapte uit en probeerde tussen haar man en de jonge mannen te komen. ook zij kreeg ervan langs. “Ze sloegen me van de parking tot op de straat en dan zag ik mijn vrouw plots op de grond liggen. Ons dochtertje was aan het wenen op de achterbank.” De man wist niet wat hem overkwam. “Het ging allemaal enorm snel. Ik kreeg wel 10 tot 15 klappen op mijn gezicht maar het hele voorval heeft maximum twee minuten geduurd. Er waren in het totaal vier mannen. Vooral donker gekleed, één had een pet op en er was nog een meisje bij ook. Haar heb ik niets zien doen. Toen ik zei: ‘Mannen hier hangt wel een camera op de parking die alles filmt’ waren ze weg. Ze stapten in een Audi en vertrokken. Naar waar heb ik niet gezien maar mijn vrouw heeft de nummerplaat gezien en doorgegeven aan de politie.”

Toen de gasten vertrokken belde het koppel onmiddellijk naar de politie. Die arriveerde nog geen 30 seconden later met twee combi’s. “Het is ongelooflijk hoe snel ze ter plaatse waren. Ze hebben na aankomst meteen de camerabeelden opgevraagd”, zegt Didier.

Dubbele kaakbreuk

Hij werd door zijn vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een dubbele kaakbreuk vastgesteld en werden twee nietjes aangebracht om zijn hoofdwonde te dichten. “Eerst spraken ze van opereren en tanden aan elkaar boren maar die littekens zag ik niet zitten. We gaan het zo proberen te laten genezen. Dat wordt dus zes weken vloeibaar voedsel eten.”

Van de verpleegster kreeg hij te horen dat het onmogelijk is om een kaak twee keer te breken met de blote vuist. Ze veronderstellen dat er dus wat meer aan te pas is gekomen. De chirurg vertelde Didier dat hij de laatste drie tot vier maanden zulke gevallen van zinloos geweld vaak tegenkomt. Gemiddeld zo’n vier keer per week.

Zaterdagavond diende Didiers vrouw al klacht in voor slagen en verwondingen. Er werd geen geld of gsm gestolen. De politie bevestigde dat er een klacht werd neergelegd en het onderzoek loopt.