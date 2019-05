Debutant Soors (Groen) blijft overeind tussen ‘grote tenoren’ DBS

26 mei 2019

22u32 2 Vilvoorde Jessika Soors, lijsttrekker voor de Kamer voor Groen, heeft zich als groentje in de politiek flink uit de slag getrokken. De partij behaalde in Vlaams-Brabant met 11,9% een mooie score, goed voor een winst van ruim 3%. Ook haar collega-lijsttrekster voor het Vlaams Parlement An Moerenhout deed het goed.

“We zijn heel trots en tevreden met dit resultaat”, reageert Soors. “Dit was toch de provincie waar de grote tenoren zouden strijden. Wij met ons twee waren toch de underdogs omdat we niet de populairste politici waren. Maar desondanks zijn we met ons verhaal overeind gebleven.”

Soors is na de Paasvakantie definitief gestopt als deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde om zich volop op de campagne te kunnen richten. “Ik ga mij volledig op de politiek smijten”, belooft ze.

