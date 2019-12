De Violier last voor het eerst in de geschiedenis extra voorstelling in Toneelstuk ‘Ik was 24 in 1940' was al drie weken uitverkocht Margo Koekoekx

05 december 2019

17u02 0 Vilvoorde Koninklijke Toneelvereniging De Violier brengt komend weekend ‘Ik was 24 in 1940' en plande daarvoor drie voorstellingen in CC Het Bolwerk in. “De tickets waren drie weken geleden al de deur uit. We beslisten dus om een extra voorstelling in te lassen op zaterdagnamiddag om 15u”, vertelt Johan Claus (44) die het stuk schreef. De vereniging bestaat sinds 1903 en last voor het eerst in zijn geschiedenis een extra voorstelling in.

Er staat veel volk op de planken, maar dat is niet voor het eerst, dus geen echte reden waarom het nu zo snel uitverkocht was. Het is in december zoals elk jaar, ook geen extra reden... Het is een stuk gelinkt aan Vilvoorde, maar dat is ook traditie elke drie jaar, dus opnieuw geen specifieke aanleiding. Wat maakt dan dat het stuk deze keer zo snel uitverkocht was? “De laatste jaren zitten de drie voorstellingen wel altijd goed vol. We proberen voor een amateur vereniging wel een goed kwalitatief niveau te halen en zien dat dat loont”, vertelt Johan die met veel goesting aan de vooravond van de generale repetitie staat.

Nog 309 zitjes

Momenteel staat de teller op 103 verkochte plaatsen van de 412 stoeltjes die beschikbaar zijn tijdens de extra voorstelling op zaterdagnamiddag. Je kan nog steeds tickets bestellen trouwens.

Na de eerste opvoering op vrijdag krijgen ze jaarlijks te maken met mond aan mond reclame en worden zelfs het weekend zelf nog een twintigtal kaarten gekocht door familie en vrienden die reageren op de positieve reacties.

Wat te verwachten

Komend weekend staan 27 acteurs en 10 figuranten op de planken onder leiding van twee regisseurs Koen Leys en Johan Claus. Ze brengen het verhaal van jonge mensen die keuzes moeten maken tijdens WOII. “Het stuk wordt traditioneel gestart en na de pauze geven we er een verrassende wending aan. De bedoeling is dat de mensen naar huis gaan met een boodschap”, aldus Johan.

Wie nog tickets wil bemachtigen kan dat doen via telefoon 0477 38 83 93 of via de website deviolier.be.