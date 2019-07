De Met ondergaat metamorfose: openingsdatum vernieuwde brasserie voorlopig voorzien voor 2 augustus Dimitri Berlanger

02 juli 2019

13u32 0 Vilvoorde Aan de beschermde gevel van De Met zijn momenteel volop renovatiewerken bezig. Ondanks een kleine vertraging blijft het de bedoeling dat de deuren van de iconische brasserie begin augustus na ruim 1,5 jaar leegstand opnieuw openzwaaien. Noël Smets, huidig eigenaar van brasserie Franklin, neem de zaak zoals bekend over. “Dat we vandaag het pand terug in ere kunnen herstellen, doet veel deugd”, aldus Smets, die De Met een heel nieuw elan wil geven.

Het beschermde pand van De Met mag dan wel het pronkstuk van de Grote Markt in Vilvoorde zijn, toch liggen de gloriedagen van de brasserie, toen er geregeld programma’s werden opgenomen voor radio en televisie, al een hele poos achter ons. Onder meer een geschil tussen de stad Vilvoorde, die eigenaar is van De Met, en erfpachthouder Brouwerij Haacht over de noodzakelijke renovatiewerken zorgde ervoor dat de uitbating van de brasserie steeds een moeilijk verhaal was en dat er periodes van leegstand waren. Eind 2017 verdween de laatste uitbater en sindsdien stond het imposante gebouw, waarin vroeger zelfs een overdekte markt plaatsvond, leeg.

Daar komt nu dus verandering met Noël Smets, de eigenaar van brasserie Franklin. Hij ziet zijn concessie daar verlopen en neemt De Met over. Deze keer zijn de plooien tussen stad en brouwerij Haacht enigszins gladgestreken dus dat schept alleszins al betere toekomstperspectieven dan bij zijn voorgangers.

Momenteel ondergaat De Met een indrukwekkende gevelrenovatie. Die is voor rekening van de brouwerij. “Deze werken zijn wel met wat vertraging begonnen. Daardoor zullen we half juli als openingsdatum – wat we eerst hadden vooropgesteld – niet halen. Voorlopig streven we naar twee augustus al gaan we ons daardoor ook niet té veel druk laten opleggen”, zegt Smets die volop bezig is met de inrichting binnenin.

Ondertussen werden alle nodige herstellingen binnenin het pand uitgevoerd. Het interieur wordt onder handen genomen worden door het Mechelse AnA interieur. Het interieurbureau stond onder andere in voor het ontwerp van restaurants M-EATERY en Puurslof en ook de onlangs geopende Vleeshalle in Mechelen mogen ze op hun conto schrijven. “We vinden het heel leuk om eens buiten Mechelen te komen”, vertelt mede-eigenares Anneke Crauwels. “Ik was meteen verliefd op het pand. We gaan het terug de status geven dat het verdient.”

De Met neemt het gelijkvloers en de eerste verdieping van het monumentale pand in. Daarnaast is er een terras met 80 zitplaatsen. Op de planning voor het einde van het jaar: de renovatie van de majestueuze vergader- en feestzaal. Begin 2020 zullen de eerste feesten plaatsvinden.

“De Met wordt een brasserie-restaurant waar we de klassieke Vlaamse keuken aanbieden”, zegt Noël Smets nog. “Het personeel van brasserie Franklin zal me mee volgen naar hier, maar ik zoek nog versterking voor de keuken en de zaal. Je zal in De Met opnieuw alle klassiekers op je bord krijgen: spaghetti, entrecôte, mosselen, noem maar op. We gaan er voor zorgen dat het nog een smakelijke zomer wordt in Vilvoorde”, aldus nog een enthousiaste Smets.

Smets keert overigens terug naar zijn roots: hij runde De Met al eens van 1993 tot 2000 en is al 30 jaar actief in de Vilvoordse horeca.