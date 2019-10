De Lijn past dienstregeling aan in Brusselse rand MKV

30 oktober 2019

15u16 0 Vilvoorde De Lijn hakt knopen door. Zoals bij veel mensen een doorn in het oog is, kwamen de bussen van De Lijn vaak niet opdagen. Deden ze dat wel, dan zaten ze vaak bomvol en reden sommige haltes gewoon voorbij. Daar komt nu een tijdelijke oplossing voor. De Lijn gaat de dienstregeling op wel 20 lijnen aanpassen.

De Lijn gaat dagelijks ritten schrappen. De tijdelijke dienstregeling gaat in vanaf 4 november en zal te raadplegen zijn vanaf 1 november. Ze gaan structureel te werk. De Lijn zet het personeel dat wél beschikbaar is in op de lijnen die het hoogst noodzakelijk zijn en dat op de drukste momenten. Dit passen ze aan op de website, het zal zichtbaar zijn in de app en wordt aangegeven aan de betrokken bushaltes en op infokaartjes op de bus zelf.

Momenteel komt er te pas en te onpas een bus opdagen. Mensen kunnen enkel hopen dat hun bus rijdt. De oorzaak van het probleem is dat er een personeels tekort is. Zo kregen velen te lezen in de beleefde verontschuldigende mail die ze ontvingen wanneer ze een klacht instuurden. De aanwervingsprocedures zijn verkort maar er was nood aan een directer voelbare oplossing.

Het probleem is het grootst in de rand. De betreffende lijnen zijn: 137, 154, 171, 212, 213, 214, 215, 230, 231, 232, 241, 242, 243, 250, 251, 260, 460, 461 en 621. Tijdens het weekend blijft het aanbod gelijk. Dat geldt ook voor de specifieke schoollijnen 500-599.

“In enkele andere Vlaamse regio’s die kampten met een personeelstekort leverden de volgehouden intensieve inspanningen om extra chauffeurs aan te werven al resultaat op”, klinkt het bij De Lijn. Ze zijn ervan overtuigd dat ze na de kerstvakantie ook in de Vlaamse Rand over voldoende chauffeurs beschikken en zetten de inspanningen voor aanwervingen onverminderd voort.