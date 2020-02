De liefde hangt in de lucht op 20/02/2020 Drie koppels huwden vandaag en drie koppels op valentijn Margo Koekoekx

20 februari 2020

14u03 0 Vilvoorde Afgelopen week stapten er wat meer koppels in het huwelijksbootje op het stadhuis van Vilvoorde. Zowel vrijdag 14 februari als de iet wat speciale datum 20/02/2020 lokte wat koppels naar de trouwzaal.

“We beperken ons sowieso tot drie à vier koppels per dag en die komen meestal op zaterdagvoormiddagen. Op jaarbasis zijn dat er ongeveer 150 en de drukke periode is zonder twijfel tussen maart en oktober. Dat we op een donderdag in februari dus drie huwelijken konden vieren is wel wat speciaal”, licht schepen voor Burgerzaken Katrien Vaes (Open Vld) toe.

Het eerste huwelijk was een koppel dat eigenlijk al jaren samen was en dat nu liet vastleggen, zij waren onder hun tweetjes. Het tweede huwelijk was wat feestelijk met een gezelschap van 25 personen. Bij het derde huwelijk ging het dak er af. “Dat was een Turks koppel met een heel gevolg dat amper binnen kon, een orkest en wel acht fotografen! De sfeer zat er goed in!”, aldus Vaes.

Ook op valentijn mocht ze het trouwboekje aan drie koppels overhandigen.