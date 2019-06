De Kruitfabriek wordt voor derde keer Petrol Factory DBS

13 juni 2019

15u04 0 Vilvoorde De Kruitfabriek, ROOKmotorfietsen en Sunday Morning Classics slaan de handen in elkaar voor de derde editie van Petrol Factory. Het wordt zondag opnieuw een hoogdag voor de motorliefhebbers.

Ze kunnen van 10 tot 18 uur hun hart ophalen in de overdekte expo van een 60-tal unieke motorfietsen. In de ‘Custom Corner’ stellen amateur en professionele motorbouwers hun werk voor. In de ‘Small CC Corner’ vind je juweeltjes met een kleine cilinderinhoud. Ook een selectie klassieke Britse, Japanse en Amerikaanse motorfietsen valt te bewonderen.

Langs het kanaal Brussel-Willebroek kan je dan weer wandelen langs dé showlane voor oldtimers, custom cars en exoten op 2 en 4 wielen.

Nieuw deze editie is de ‘Power Tool Drag Race’ waarbij cirkelzagen, schuurmachines en haakse slijpers worden omgebouwd tot racemachines en zo snel mogelijk een houten parcours van 20 meter afleggen. Spektakel verzekerd. Een overdekte expo met een selectie van klassieke racewagens vind je bij de ‘Petrol Pride’.

Een deskundige en gastvrije jury reikt prijzen uit voor de beste wagens en motorfietsen in verschillende categorieën. Verpozen kan met de lekkere keuken van Barboufz, frisse pintjes en live muziek met een heuse blues jam. Je kan zelf je instrument meebrengen en mee jammen.

www.dekruitfabriek.com/Petrol-Factory-2019