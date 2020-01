De frietjes bij FRIT & ZO zitten in een nieuw jasje van gerecycleerd karton MKV

29 januari 2020

16u49 0 Vilvoorde Uitbater van Frituur Frit & Zo in Vilvoorde Dimitri Hofman (32) schakelde recent over naar frietbakjes van gerecycleerd materiaal. “Ook al is dat een kleine meerkost, ik vind dat we die inspanning moeten leveren voor het milieu”, zegt hij vastberaden.

In deze buurt is hij bij de eersten om de omschakeling te maken. Enkele weken geleden kon je de eerste bruine bakjes in zijn frituur spotten, ondertussen zijn ze zo goed als allemaal vervangen. “De leverancier kon ze niet allemaal op hetzelfde moment produceren, maar sinds dinsdag zijn alle bakjes vervangen. De sauspotjes zijn nog van plastic, daar is nog niet meteen een ander alternatief voor, maar we kijken wel uit naar milieuvriendelijke vorkjes.”