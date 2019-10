De 125 bladkorven staan weer klaar Margo Koekoekx

08 oktober 2019

17u11 0

De bladkorven in Vilvoorde staan bijna opnieuw buiten. Half oktober plaatst de stad zo’n 125 bladkorven. Deze dienen om de afgevallen bladeren van bomen die op openbaar domein staan in te gooien. “Het is dus niet de bedoeling dat bladeren uit de tuin hierin worden gedeponeerd”, verduidelijkt schepen van Openbaar Domein Katrien Vaes. “We zijn een beetje slachtoffer van eigen succes. Verder worden de korven wel goed gebruikt.”

De inwoners zijn verplicht hun eigen voetpad proper te houden. Bijgevolg kunnen ze de bladeren die van bomen die op openbaar domein staan, droppen in de korven. Elke dag rijdt er een vrachtwagen rond volgens een vaste route om te kijken of de korven vol zijn en die indien nodig te legen. “Die kan ongeveer 20 tot 25 korven legen op één dag. Zo’n korf legen is niet zo simpel. Tijdens het piekmoment vanaf eind oktober rijden ze zelfs met twee vrachtwagenes rond om de klus te klaren.” De korven kunnen aangevraagd worden. Gezien er veel vraag is gaat de stad na of op die plek veel bomen op openbaar domein staan en vervolgens beslissen ze of er al dan niet een korf komt of er eventueel wat geschoven kan worden. Wanneer het vallen va de bladeren stopt halen ze ze systematisch weer op. Eind december zijn ze allemaal weg.