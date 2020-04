Dansmuggen zijn terug. In de lucht, op het water, aan het raam én op je auto Muggen met een voorliefde voor rode en zwarte auto’s Margo Koekoekx

08 april 2020

19u06 0 Vilvoorde De dansmuggen zijn sinds vorige week weer te spotten in Vilvoorde, Eppegem, Weerde en omstreken. De reden daarvoor is ongetwijfeld het mooie weer en de temperatuur die de lucht in schoot. Elk jaar zien we ze in de lente maar nu sieren ze naast je raam en de toortsen in de lucht ook je auto. Vissen en vogels werden alvast ingezet als natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Wie in de buurt van waterwegen gaat wandelen zoals langs de Zenne komt ze vast en zeker tegen op zijn of haar pad. Het is dan misschien irritant maar het kan je vast en zeker geruststellen dat ze niet steken en dus geen bloed zuigen.

Schepen voor milieu Barbara De Bakker beaamt dat er veel klachten rond de muggen komen. “Sinds het mooie weer merken we inderdaad een opstoot. Vooral mensen uit de buurt het Broek laten weten dat de dieren overal zitten”, zegt ze. “We hebben echter wel enkele remedies om de populaties in te dijken. Anders hadden er mogelijks nog meer dansmuggen aanwezig geweest.” Ook van bewoners uit de Marie-Joséwijk tot aan de Mechelsesteenweg hebben veel last van de muggen.

Vissen en zwaluwen

“We zetten elk jaar al vis uit op de Zenne. De laatste keer was dat zelfs 150kg. Vooral in de buurt van de Zenne en andere waterwegen merken we de dansmuggen op gezien de larven in het water leven. De vissen moeten een deel van die larven opeten opdat er minder muggen uit zouden voort komen”, licht De Bakker toe. Verder hangen er reeds jaren zwarte doeken aan het begin en einde van de Zennekoker, het overdekte deel van de Zenne van de Havenstraat tot achter Technov. Die doeken waren even verdwenen voor onderhoud in de tunnel en hangen er nu terug.

Ook zwaluwen zijn verzot op de dansmuggen en dus heel welkom in de buurt. “Er is een kolonie zwaluwen aanwezig aan het Portaelsziekenhuis en er is ook een kolonie in de buurt van de Ceres fabriek voorbij de Budabrug. We moedigden eerder al aan om zwaluwnestkasten te hangen opdat ze zich makkelijker zouden nestelen in deze omgeving”, vertelt Barbara De Bakker.

Populaire auto’s

Niet enkel tijdens het wandelen kan je ze spotten, wanneer je een rode of zwarte auto hebt kan je ze soms talrijk aantreffen op je wagen. Maar hoe komt dat toch terwijl ze zich normaal voorplanten op en in het water?

Professor ecologie en evolutie aan de KU Leuven Robby Stoks: “Dansmuggen hebben niet de kans om aan te leren wat water is en beschikken daarom om een genetisch aangeboren manier om water te herkennen. Ze maken hierbij gebruik van de eigenschap dat water de zonnestralen reflecteert in een horizontaal gepolariseerde vorm. Het zijn vooral rode en zwarte auto’s die het zonlicht op die manier reflecteren. De aquatische insecten worden hierdoor misleid en denken dat ze een waterpartij gevonden hebben.” Wie een witte, gele of vuile auto heeft, heeft geluk. Zij reflecteren het licht niet op die manier en zullen dus minder dansmuggen aantrekken.

Propere Zenne is oorzaak

Opvallend is dat de dansmuggen graag in de omgeving van Vilvoorde Eppegem en weerde vertoeven sinds de Zenne properder is. “Sinds het zuiveringsstation de Zenne weer proper maakte is er weer leven op te zien. Die dansmuggen zijn daar ook een gevolg van. Maar dan kiezen we toch meteen voor het schone en gezonde water”, lacht De Bakker. Sinds 2013 gebruiken ze geen biociden meer en sinds 2015 is het ook officieel verboden. Duimen dat de zwaluwen en vissen zich tegoed doen aan de -totaal ongevaarlijke- insecten is de boodschap.