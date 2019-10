Dag én nacht van de jeugdbeweging Margo Koekoekx

18 oktober 2019

14u30 3 Vilvoorde Vrijdag 18 oktober is het nationale dag van de jeugdbeweging. Voor het eerst breidt de Vilvoordse jeugdraad daar nu ook een nacht aan vast. Starten deden ze in de ochtend met een ontbijt op de Grote Markt onder het afdak. Het feest wordt ‘s avonds verder gezet in het Ruiterijcomplex in de Drie Fonteinen.

Aangekomen op de Grote Markt zie je enkel maar uniformen van verschillende jeugdbewegingen. Hier zijn het vooral de Chiro en Scouts die goed vertegenwoordigd zijn. Voorzitter van de Jeugdraad Jakke Meysmans (22) laat weten dat er vanochtend al zo’n 200 kinderen en jongeren de dag kwamen starten.

Voorbereidingen

Daar waar het ‘s ochtends vooral voor de kinderen bedoeld is, zal het ‘s avonds vooral op de jongeren -en iets ouderen- gericht zijn. “Voor het eerst gaan we vanavond een feestje bouwen in het Ruiterijcomplex in de Drie Fonteinen. We zijn zowel woensdag- als donderdagavond al gaan werken met ons team om de zaal feestklaar te maken. Als het ontbijt hier is afgebroken trekken we opnieuw richting de zaal om verder te werken”, klinkt het enthousiast.

Vannacht gaat het feestje door tot 4uur en meteen daarna begint de gemotiveerde ploeg aan de afbraak. “De technieken zijn van gelukkig van een externe firma. Verder proberen we al zo veel mogelijk meteen op te ruimen, dan kruipen we even in ons bed om zaterdagnamiddag het afval op te kuisen.”

Samen thuis

De aanwezigen hebben er alvast zin in. Thibaut Claeskens (17 - scouts) geeft zijn eerste jaar leiding en ziet het volledig zitten. “Ik ben hier vanochtend om 7u stipt aangekomen en ook vanavond gaat het plezant worden. Of ik het tot 4uur ga volhouden weet ik nog niet, 3uur zal wel lukken (lacht).” Lara Fonteyn (16 - scouts) vindt de vriendschappen die ontstaan, zoals velen, één van de pluspunten aan bij de jeugdbeweging zijn. “Het is mijn laatste jaar als lid, maar ik ga volgend jaar zeker voor leiding. Het is té leuk, ik wil er nog geen afscheid van nemen!” Ze kijken al uit naar vanavond. “Zolang we in groep weer veilig en op tijd naar huis fietsen, mogen we gaan van onze ouders.”