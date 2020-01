Dag drie in de zoektocht naar Frederik Vanclooster (21) Margo Koekoekx

03 januari 2020

09u09 0 Vilvoorde Frederik verdween spoorloos tijdens nieuwjaarsnacht. Donderdag werd de zoekactie in de late namiddag gestaakt wegens veiligheidsredenen. Deze ochtend om 10u30 gaan de sonarboot en de duikploeg opnieuw het kanaal doorzoeken. Volgens Alain Remue van Cel Vermiste Personen is de kans dat ze hem nog op het land vinden nihil.

Donderdagnamiddag deelde Alain Remue mee dat het vanaf dan worst case scenario was en dat ze de focus steeds meer op het kanaal richtten. “De ouders zijn daarvan op de hoogte. Frederik is geen jongen die niets zou laten weten. Dat we hem nog steeds niet vonden geeft mij een slecht gevoel.”

Frederik zette de avond eerst met zo’n vijftien vrienden bij iemand thuis in om vervolgens met twaalf vrienden af te zakken naar de Kruitfabriek om daar feest te vieren op het nieuwe jaar. In de loop van woensdag kwam hij niet thuis en hoopten vrienden en familie dat hij bij een kameraad was blijven slapen. Wat later werd duidelijk dat niemand wist waar hij was. Woensdagavond en donderdagvoormiddag zochten meer dan 100 mensen waaronder vrienden, familie en vrijwillige zoekers naar Frederik.

Ook de politie en Cel Vermiste Personen doen wat ze kunnen. Gisteren zetten ze een helikopter en twee boten in de VUB-student te vinden. In de late namiddag moesten ze wegens veiligheidsredenen stoppen. In de avond bekeken ze de beelden van de scan in het water opnieuw. Vrijdagvoormiddag gaan ze opnieuw het water op.

De Scouts en Gidsen Vilvoorde , waar Frederik leiding geeft, organiseren vrijdagavond een warm moment waar mensen die daar nood aan hebben terecht kunnen. De onrust van afgelopen dagen bracht al veel emoties met zich mee. “Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de voorbije dagen bouwen we een moment in om bij elkaar te zijn en steun te bieden. Iedereen is welkom rondom de vuren, voor een babbel of net om het stil te houden.” Afspraak aan de scoutslokalen vanaf 19u.