Dader gruwelijke verkrachting krijgt in beroep maximumstraf Wouter Hertogs

29 januari 2020

10u38 0 Vilvoorde Pascal P. (47) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor een gruwelijke verkrachting op een jogster in Vilvoorde. Daarnaast werd hij voor 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. “Ik hoop dat niemand zijn pad nog eens zal moeten kruisen op een verkeerd moment”, reageerde het slachtoffer na de uitspraak.

Voor de correctionele rechtbank werd de man eind 2018 voor beide feiten afzonderlijk veroordeeld tot respectievelijk 14 en 5 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 10 jaar. Het hof van beroep oordeelde vandaag dat het ging om eenheid van opzet en veroordeelde de man tot één straf van 15 jaar cel met nog eens 15 jaar terbeschikkingstelling van de SURB, zoals het openbaar ministerie had gevorderd. In mensentaal: de kans bestaat dat de man 30 jaar in de cel zal zitten.

“Op dat ogenblik ben ik gestorven”

De feiten waarvoor hij veroordeeld werd zijn dan ook ronduit barbaars. De verkrachting is een van de gruwelijkste die ooit heeft plaatsgevonden in ons land. Het gebeurde op 3 september 2016, net na de start van het schooljaar, op een zaterdag. Kleuterleidster Nathalie H. ging zoals elke ochtend joggen, maar die dag kruiste Pascal P. haar pad. Hij draaide zich om en stormde op haar af. Hij gooide haar in een greppel en begon te slaan, tot ze geen weerstand meer bood. Vervolgens sleepte hij haar honderd meter mee naar een verlaten weide, ver van alle mogelijke getuigen. Daar vergreep hij zich op de meest gruwelijke wijze aan haar, het slachtoffer stond doodsangsten uit. Uiteindelijk liet hij de zwaar toegetakelde vrouw halfnaakt achter. “Op dat ogenblik ben ik gestorven”, vertelde ze erna tegen de politie.

Nooit meer pad kruisen

De maximumstraf was dan ook niet meer dan logisch. Het slachtoffer uit Vilvoorde hoopt dat de dader zijn tijd in de cel zal gebruiken om te beseffen wat hij gedaan heeft. “1, 10 of 15 jaar cel, aan elke straf komt ooit een einde”, reageerde de vrouw na het aanhoren van het arrest. “Voor mij is het belangrijk dat wanneer hij vrijkomt, hij beseft dat wat hij gedaan heeft, volledig fout is. Voor mij maakt het geen verschil meer, maar ik hoop dat niemand nog zijn pad moet kruisen op het verkeerde moment.”