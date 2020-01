Cross in het bos: jong en oud geeft beste van zichzelf WHW

26 januari 2020

17u01 0 Vilvoorde In het Drie Fonteinenpark is vandaag de jaarlijkse veldloop van de Vilvoordse atletiek Club doorgegaan.

Omstreeks 11u15 begonnen de jongsten aan hun veldloop. De mist van de voorbije dagen was achterwege gebleven waardoor zowel lopers als toeschouwers konden genieten van een aangenaam weertje. Het decor was het prachtige Drie Fonteinenpark. Onder het motto “crossen in de bossen” gaf jong en oud het beste van zichzelf. En voor de zondagse wandelaars was het eens leuk om hun wandeling te combineren met het aanmoedigen van de lopers.